Застреливший парня под Новосибирском инспектор ДПС взят под защиту

"Могу только сказать, что он юридически освобождён под подписку о невыезде с момента вынесения постановления следователем", - отметил Голубицкий в интервью сайту RT. Юрист полагает, что на решение об изменении меры пресечения повлиял общественный резонанс и то, что дело перешло под контроль Москвы. Александра Гусева обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Но адвокат считает, что в отношении его подзащитного можно говорить как о полном отсутствии состава преступления, так и о наличии разных составов.