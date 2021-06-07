Застреливший парня под Новосибирском инспектор ДПС взят под защиту

Posted 7 июня 2021, 20:44
Published 7 июня 2021, 20:44
Modified 16 сентября 2022, 20:44
Updated 16 сентября 2022, 20:44
Застреливший 19-летнего Векила Абдуллаева новосибирский инспектор ДПС Александр Гусев и его семья взяты под защиту. Об этом рассказал адвокат Юрий Голубицкий, который отказался раскрыть местонахождение своего подзащитного из опасений, что друзья и родные убитого могут захотеть отомстить. Адвокат полагает, что Гусеву теперь могут угрожать на протяжении всей жизни.
"Могу только сказать, что он юридически освобождён под подписку о невыезде с момента вынесения постановления следователем", - отметил Голубицкий в интервью сайту RT. Юрист полагает, что на решение об изменении меры пресечения повлиял общественный резонанс и то, что дело перешло под контроль Москвы. Александра Гусева обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Но адвокат считает, что в отношении его подзащитного можно говорить как о полном отсутствии состава преступления, так и о наличии разных составов.
Адвокат рассказал, что друзья погибшего лишь навредили сами себе, предав историю огласке путем публикации видеоролика. Они, по словам Юрия Голубицкого, показали картинку своих действий, которые являются незаконными. При этом в понедельник выяснилось, что двое молодых людей, которые теперь сами оказались в СИЗО из-за произошедшего, стали фигурантами еще одного уголовного дела, связанного с нападением на мужчину осенью прошлого года.