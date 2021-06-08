В Новосибирске женщине незаконно отказали в выплате пособия на ребенка

Posted 8 июня 2021, 04:19
Published 8 июня 2021, 04:19
Modified 16 сентября 2022, 20:44
Updated 16 сентября 2022, 20:44
Центр социальной поддержки населения Новосибирска незаконно отказал матери семилетнего ребенка в детском пособии.
Прокуратура установила, что женщина обратилась за выплатами в центр в Октябрьском районе города в июне 2020 года. Специалисты приняли заявление, а после рассмотрения женщина получила отказа. В центре соцподдержки заявили, что среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума.
Но благодаря прокурорской проверки было установлено, что из-за нарушения сроков рассмотрения заявления выдача оказалась невозможной. Дело в том, что в момент обращения у семьи доход был ниже прожиточного минимума, потому отказ признан необоснованным.
Женщине выплатили ежемесячную выплату на ребенка, а директору центра соцподдержки вынесли представление.