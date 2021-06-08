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Posted 8 июня 2021, 04:19

Published 8 июня 2021, 04:19

Modified 16 сентября 2022, 20:44

Updated 16 сентября 2022, 20:44

В Новосибирске женщине незаконно отказали в выплате пособия на ребенка

8 июня 2021, 04:19
Женщина обратилась в прокуратуру.

Центр социальной поддержки населения Новосибирска незаконно отказал матери семилетнего ребенка в детском пособии.

Прокуратура установила, что женщина обратилась за выплатами в центр в Октябрьском районе города в июне 2020 года. Специалисты приняли заявление, а после рассмотрения женщина получила отказа. В центре соцподдержки заявили, что среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума.

Но благодаря прокурорской проверки было установлено, что из-за нарушения сроков рассмотрения заявления выдача оказалась невозможной. Дело в том, что в момент обращения у семьи доход был ниже прожиточного минимума, потому отказ признан необоснованным.

Женщине выплатили ежемесячную выплату на ребенка, а директору центра соцподдержки вынесли представление.

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