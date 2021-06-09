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Posted 9 июня 2021, 07:40

Published 9 июня 2021, 07:40

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

10 и 11 июня в Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов

9 июня 2021, 07:40
Теплеть в НСО начнет к выходным.

Западно-Сибирский гидрометцентр объявил о похолодании. Ночью 10 и 11 июня в Новосибирской области на почве ожидаются заморозки.

Днем 10 июня ожидается температура +15...+20. Ночью похолодает до +4...+9, а местами до -2 градусов. Такая же температура будет 11 июня.

Осадков не предвидится, однако облачность ожидается переменная. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, в порывах она достигнет 13 метров в секунду.

Теплеть в НСО начнет к выходным. В регион придут грозы и дожди.

#Общество
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