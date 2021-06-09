10 и 11 июня в Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов

Posted 9 июня 2021, 07:40
Published 9 июня 2021, 07:40
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Западно-Сибирский гидрометцентр объявил о похолодании. Ночью 10 и 11 июня в Новосибирской области на почве ожидаются заморозки.
Днем 10 июня ожидается температура +15...+20. Ночью похолодает до +4...+9, а местами до -2 градусов. Такая же температура будет 11 июня.
Осадков не предвидится, однако облачность ожидается переменная. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, в порывах она достигнет 13 метров в секунду.
Теплеть в НСО начнет к выходным. В регион придут грозы и дожди.