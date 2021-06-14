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Posted 14 июня 2021, 07:06

Published 14 июня 2021, 07:06

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

Уникальные рециркуляторы с очисткой поверхностей предметов придумали в Новосибирске

14 июня 2021, 07:06
Сейчас изобретение проходит процедуру сертификации в центре вирусологии и иммунологии "Вектор".

Новосибирские ученые изобрели новые уникальные рециркуляторы воздуха. Как сообщает ТАСС, они также очищают поверхности предметов от вирусов.

Прибор разработан в новосибирском НИИ электронных приборов. Рециркуляторы будут задействованы в помещениях, где бывает огромное количество людей. Управляется устройство дистанционно.

Сейчас изобретение проходит процедуру сертификации в центре вирусологии и иммунологии "Вектор". На это уйдет около месяца, после чего рециркулятор выйдет на рынок. Приборы будут установлены в медицинских организациях.

Гендиректор АО "Научно-исследовательский институт электронных приборов" Сергей Жиров рассказал, что в организации уже используется рециркулятор. И благодаря этому, на предприятии нет большого числа заболевших.

#Технологии
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