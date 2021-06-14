Уникальные рециркуляторы с очисткой поверхностей предметов придумали в Новосибирске

Posted 14 июня 2021, 07:06
Published 14 июня 2021, 07:06
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
Новосибирские ученые изобрели новые уникальные рециркуляторы воздуха. Как сообщает ТАСС, они также очищают поверхности предметов от вирусов.
Сейчас изобретение проходит процедуру сертификации в центре вирусологии и иммунологии "Вектор". На это уйдет около месяца, после чего рециркулятор выйдет на рынок. Приборы будут установлены в медицинских организациях.
Гендиректор АО "Научно-исследовательский институт электронных приборов" Сергей Жиров рассказал, что в организации уже используется рециркулятор. И благодаря этому, на предприятии нет большого числа заболевших.