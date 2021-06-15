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Posted 15 июня 2021, 03:44

Published 15 июня 2021, 03:44

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Самый дорогой пентхаус в Новосибирске стоит 78 млн рублей

15 июня 2021, 03:44
Квартира выставлена на продажу.

Пентхаус за 78 миллионов рублей продается в элитном жилом комплексе MilkHouse в Новосибирске. Это самая дорогая квартира в городе на данный момент, пишет «Континент-Сибирь».

Квартира площадью 201 кв.м. состоит из пяти комнат и нескольких санузлов. Вместе с жилплощадью владелец продает всю технику и мебель.

Дом повышенной комфортности построили на месте бывшего молочного завода Dadone на улице Урицкого в 2017 году. Это и послужило выбору названия – «Молочный дом».

Ранее самым дорогим пентхаусом была квартира площадью 350 кв.м. на улице Академика Коптюга. В 2019 году ее оценивали в 87 млн рублей, а сейчас за нее просят 75 млн рублей.

#Общество
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