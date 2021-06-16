Posted 16 июня 2021, 16:50
Published 16 июня 2021, 16:50
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Сегодня, 16 июня, в Новосибирске пропала 58-летняя Елена Майнгардт. Ориентировку на ее поиски распространили волонтеры отряда Лиза Алект.
Женщина ушла из дома в Октябрьском районе и не вернулась. Отмечается ее особая примета - нет зубов. Пропавшая дезориентирована. Сейчас волонтеры собираются на ее поиски.
Елена Майнгардт предположительно была одета в синее платье и розовые шлепанцы. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.