atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня 2021, 16:50

Published 16 июня 2021, 16:50

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

В Новосибирске пропала 58-летняя Елена Майнгардт

16 июня 2021, 16:50
Она исчезла в Октябрьском районе.

Сегодня, 16 июня, в Новосибирске пропала 58-летняя Елена Майнгардт. Ориентировку на ее поиски распространили волонтеры отряда Лиза Алект.

Женщина ушла из дома в Октябрьском районе и не вернулась. Отмечается ее особая примета - нет зубов. Пропавшая дезориентирована. Сейчас волонтеры собираются на ее поиски.

Елена Майнгардт предположительно была одета в синее платье и розовые шлепанцы. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика