В СК рассказали подробности гибели промышленного альпиниста в Новосибирске

Posted 16 июня 2021, 06:11
Published 16 июня 2021, 06:11
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Следователи проверяют трагический инцидент с упавшим с бизнес-центра альпинистом в Новосибирске.
Напомним, 16 июня в 10:00 36-летний мужчина сорвался с высоты во время работ на верхних этажах здания на Вокзальной магистрали. Инцидент произошел рядом с бизнес-центром.
Следователи установили, что на крышу здания для очистки стекол фасада поднялись двое рабочих. Один из мужчин при спуске вниз с крыши сорвался. Он пролетел 11 этажей и упал на плитку во дворе.
Специалисты установили, что страховочный трон не был закреплен карабином, что и стало причиной трагедии.