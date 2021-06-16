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Posted 16 июня 2021, 06:11

Published 16 июня 2021, 06:11

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

В СК рассказали подробности гибели промышленного альпиниста в Новосибирске

16 июня 2021, 06:11
Мужчина погиб на месте.

Следователи проверяют трагический инцидент с упавшим с бизнес-центра альпинистом в Новосибирске.

Напомним, 16 июня в 10:00 36-летний мужчина сорвался с высоты во время работ на верхних этажах здания на Вокзальной магистрали. Инцидент произошел рядом с бизнес-центром.

Следователи установили, что на крышу здания для очистки стекол фасада поднялись двое рабочих. Один из мужчин при спуске вниз с крыши сорвался. Он пролетел 11 этажей и упал на плитку во дворе.

Специалисты установили, что страховочный трон не был закреплен карабином, что и стало причиной трагедии.

#Происшествия
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