Усадьба с бассейнами и фонтанами продается за 350 млн рублей под Новосибирском

Posted 18 июня 2021, 02:03
Published 18 июня 2021, 02:03
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Дом-парк с фонтанами и бассейнами продают под Новосибирском за 350 миллионов рублей. Предложение о продаже вставили на сайте n1.ru.
Гигантская усадьба расположена в селе Ярково и занимает площадь 1,5 га, жилая площадь – 800 кв.м.
Автор называет усадьбу маленьким раем, в который было вложено много сил и души. Здесь есть все для отдыха – три бассейна, сауна, баня, бильярдная, фитобочка и тренажерный зал. Территория настолько большая, что по усадьбе можно просто гулять как в парке.
Владелец заявляет, что все материалы и отделка дома высокого европейского качества, а вся мебель в доме от известных мировых брендов Испании, Италия, Франции, Англии.
Территория усадьбы охраняемая и находится под видеонаблюдением. За несколько дней после публикации объявления цена выросла на 130 млн рублей.