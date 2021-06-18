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Posted 18 июня 2021, 02:03

Published 18 июня 2021, 02:03

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Усадьба с бассейнами и фонтанами продается за 350 млн рублей под Новосибирском

18 июня 2021, 02:03
Дом возводили более 20 лет для большой семьи.

Дом-парк с фонтанами и бассейнами продают под Новосибирском за 350 миллионов рублей. Предложение о продаже вставили на сайте n1.ru.

Гигантская усадьба расположена в селе Ярково и занимает площадь 1,5 га, жилая площадь – 800 кв.м.

Автор называет усадьбу маленьким раем, в который было вложено много сил и души. Здесь есть все для отдыха – три бассейна, сауна, баня, бильярдная, фитобочка и тренажерный зал. Территория настолько большая, что по усадьбе можно просто гулять как в парке.

Владелец заявляет, что все материалы и отделка дома высокого европейского качества, а вся мебель в доме от известных мировых брендов Испании, Италия, Франции, Англии.

Территория усадьбы охраняемая и находится под видеонаблюдением. За несколько дней после публикации объявления цена выросла на 130 млн рублей.

#Общество
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