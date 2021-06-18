Усадьба с бассейнами и фонтанами продается за 350 млн рублей под Новосибирском

Автор называет усадьбу маленьким раем, в который было вложено много сил и души. Здесь есть все для отдыха – три бассейна, сауна, баня, бильярдная, фитобочка и тренажерный зал. Территория настолько большая, что по усадьбе можно просто гулять как в парке.