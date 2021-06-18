В Новосибирске женщина убила пьяного агрессивного мужа в состоянии аффекта

Posted 18 июня 2021, 10:33
Published 18 июня 2021, 10:33
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летней женщины, которую обвиняют в убийстве своего мужа в состоянии аффекта - внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, со стороны потерпевшего. Само убийство произошло в квартире по улице Плахотного в Ленинском районе 25 марта 2021 года, а погибшим оказался 26-летний мужчина.
Следователи выяснили, что погибший мужчина нигде не работал, постоянно употреблял наркотики и спиртные напитки, под действием которых вёл себя неадекватно, избивал и оскорблял супругу. 25 марта около полуночи он вернулся домой в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, начал оскорблять и бить жену. Женщина ушла от конфликта на кухню с малолетним ребенком. Потерпевший прошел за ними, продолжая ругаться и оскорблять жену. В этот момент женщина взяла нож и несколько раз ударила им потерпевшего, от чего он скончался на месте происшествия.
Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе и о состоянии обвиняемой в момент совершения преступления. С учетом полученных результатов, информации о длительной психотравмирующей ситуации и противоправном поведении потерпевшего, следователем женщине предъявлено обвинение в совершении убийства в состоянии аффекта.