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Posted 18 июня 2021, 10:33

Published 18 июня 2021, 10:33

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

В Новосибирске женщина убила пьяного агрессивного мужа в состоянии аффекта

18 июня 2021, 10:33
Потерпевший находился под действием наркотиков и перед этим избил супругу.

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летней женщины, которую обвиняют в убийстве своего мужа в состоянии аффекта - внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, со стороны потерпевшего. Само убийство произошло в квартире по улице Плахотного в Ленинском районе 25 марта 2021 года, а погибшим оказался 26-летний мужчина.

Следователи выяснили, что погибший мужчина нигде не работал, постоянно употреблял наркотики и спиртные напитки, под действием которых вёл себя неадекватно, избивал и оскорблял супругу. 25 марта около полуночи он вернулся домой в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, начал оскорблять и бить жену. Женщина ушла от конфликта на кухню с малолетним ребенком. Потерпевший прошел за ними, продолжая ругаться и оскорблять жену. В этот момент женщина взяла нож и несколько раз ударила им потерпевшего, от чего он скончался на месте происшествия.

Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе и о состоянии обвиняемой в момент совершения преступления. С учетом полученных результатов, информации о длительной психотравмирующей ситуации и противоправном поведении потерпевшего, следователем женщине предъявлено обвинение в совершении убийства в состоянии аффекта.

#Происшествия
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