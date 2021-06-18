В Новосибирске женщина убила пьяного агрессивного мужа в состоянии аффекта

Следователи выяснили, что погибший мужчина нигде не работал, постоянно употреблял наркотики и спиртные напитки, под действием которых вёл себя неадекватно, избивал и оскорблял супругу. 25 марта около полуночи он вернулся домой в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, начал оскорблять и бить жену. Женщина ушла от конфликта на кухню с малолетним ребенком. Потерпевший прошел за ними, продолжая ругаться и оскорблять жену. В этот момент женщина взяла нож и несколько раз ударила им потерпевшего, от чего он скончался на месте происшествия.