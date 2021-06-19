В Новосибирске с балкона многоэтажного дома выпала женщина

Posted 19 июня 2021, 05:50
Published 19 июня 2021, 05:50
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
В микрорайоне ОбьГЭс с балкона многоквартирного дом выпала женщина и погибла. Информация появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» 19 июня.
Очевидцы утверждают, что в Советском районе с балкона жилого дома №6 на улице Молодости выпала женщина. После падения на балкон вышел мужчина, который странно себя вел. Предполагают, что он был пьян или под действием наркотиков.
Официального подтверждения данной информации пока нет. На месте находится полиция и скорая.