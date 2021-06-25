В Новосибирске нашли погибшим пропавшего 36-летнего программиста

Posted 25 июня 2021, 14:53
Published 25 июня 2021, 14:53
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
В Новосибирске нашли погибшим 36-летнего мужчину, поиски которого продолжались несколько дней. Известно, что вечером 22 июня он уехал из дома на зеленом внедорожнике Honda CR-V, после чего о его местонахождении ничего не было известно.
Мужчина перестал выходить на связь. Он не появился на рабочем месте, а раньше за прогулами замечен не был. Его коллеги запаниковали, как и близкие, которые обратились за помощью к волонтерам «Лиза Алерт».
Сегодня, 25 июня, волонтеры сообщили, что нашли тело погибшего. Что стало причиной смерти, не сообщается, как неизвестны и подробности поисков.