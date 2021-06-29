В РЖД отказались огораживать место гибели двух девочек в Новосибирске

Posted 29 июня 2021, 15:36
Published 29 июня 2021, 15:36
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
В РЖД заявили о том, что невозможно оградить место, где погибли в Новосибирске две девочки. Трагедия произошла 18 июня на перегоне станций Обское море — Береговая. Как сообщает НГС, железнодорожники заявили, что не смогут обезопасить переход, по которому шли погибшие девочки.
О том, что на месте их гибели надо поставить забор, просили родители одной из погибших девочек. В другой семье собирают подписи на Change.org в поддержку наземного перехода или моста через пути.
Представитель Российских железных дорог рассказал изданию, что ставить там ограждения нет смысла. Там ходят сотни новосибирцев и они постоянно ломают заборы. А в 500 метрах от места трагедии есть пешеходный переход, но местные жители пользуются им неохотно.