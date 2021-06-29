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Posted 29 июня 2021, 15:36

Published 29 июня 2021, 15:36

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

В РЖД отказались огораживать место гибели двух девочек в Новосибирске

29 июня 2021, 15:36
Там ходят сотни новосибирцев и они постоянно ломают заборы.

В РЖД заявили о том, что невозможно оградить место, где погибли в Новосибирске две девочки. Трагедия произошла 18 июня на перегоне станций Обское море — Береговая. Как сообщает НГС, железнодорожники заявили, что не смогут обезопасить переход, по которому шли погибшие девочки.

О том, что на месте их гибели надо поставить забор, просили родители одной из погибших девочек. В другой семье собирают подписи на Change.org в поддержку наземного перехода или моста через пути.

Представитель Российских железных дорог рассказал изданию, что ставить там ограждения нет смысла. Там ходят сотни новосибирцев и они постоянно ломают заборы. А в 500 метрах от места трагедии есть пешеходный переход, но местные жители пользуются им неохотно.

#Общество
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