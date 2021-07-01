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Posted 1 июля 2021, 03:05

Published 1 июля 2021, 03:05

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

Из-за тумана аэропорт Новосибирска не разрешил посадку 10 самолетам

1 июля 2021, 03:05
Самолеты ждали очереди на посадку, кружась в небе.

Нескольким самолетам не одобрили посадку в аэропорту Новосибирска 1 июля из-за густого тумана.

На 8:30 утра не смогли приземлиться 10 рейсов. В небе над Новосибирской ждали разрешения диспетчера самолеты из Сочи, Красноярска, Москвы, Каира. Спустя полчаса они начали приземляться.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и заминкой при посадке в зоне выдачи багажа образовалось столпотворение пассажиров.

Напомним, несколько дней назад аэропорт Толмачево из-за тумана не смог принять около 20 рейсов. В течение дня авиасообщение восстановилось.

#Общество
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