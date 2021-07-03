Замглавы Минздрава Аксенова назвала причины очередей в ЦГБ Бердска

Posted 3 июля 2021, 05:05
Published 3 июля 2021, 05:05
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
Минздрав Новосибирской области после проверки Бердской ЦГБ заявил о кадровых проблемах.
В третью волну коронавируса ведомство начало проверку медучреждений области, в том числе инфекционных госпиталей. В больнице Бердска при ЦГБ побывала замминистр здравоохранения Елена Аксенова. Она оценила распределение потоков больных и дала ряд рекомендаций по ликвидации очередей в больницах.
Аксенова признала нехватку кадров, но считает, что эту проблему можно решить организационными решениями. По ее мнению, в ЦРБ необходимо систематизировать очередность пациентов, информировать пациента о номере кабинета и времени посещения.
Чтобы справляться с потоком больных, чиновница рекомендовала активнее использовать телемедицинские консультации и аудиосообщения. После осмотра дистанционно можно контролировать состояние пациентов с ОРВИ, коронавирусом и пневмонией.
Поликлиника Бердска в сутки принимает в среднем до 120 пациентов. В последнее время число обращений выросло до 350. В «красной зоне» регистрируют до 25 обращений в сутки.