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Posted 3 июля 2021, 05:05

Published 3 июля 2021, 05:05

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

Замглавы Минздрава Аксенова назвала причины очередей в ЦГБ Бердска

3 июля 2021, 05:05
Минздрав проверил работу первичного звена.

Минздрав Новосибирской области после проверки Бердской ЦГБ заявил о кадровых проблемах.

В третью волну коронавируса ведомство начало проверку медучреждений области, в том числе инфекционных госпиталей. В больнице Бердска при ЦГБ побывала замминистр здравоохранения Елена Аксенова. Она оценила распределение потоков больных и дала ряд рекомендаций по ликвидации очередей в больницах.

Аксенова признала нехватку кадров, но считает, что эту проблему можно решить организационными решениями. По ее мнению, в ЦРБ необходимо систематизировать очередность пациентов, информировать пациента о номере кабинета и времени посещения.

Чтобы справляться с потоком больных, чиновница рекомендовала активнее использовать телемедицинские консультации и аудиосообщения. После осмотра дистанционно можно контролировать состояние пациентов с ОРВИ, коронавирусом и пневмонией.

Поликлиника Бердска в сутки принимает в среднем до 120 пациентов. В последнее время число обращений выросло до 350. В «красной зоне» регистрируют до 25 обращений в сутки.

#Общество
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