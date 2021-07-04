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Posted 4 июля 2021, 08:45

Published 4 июля 2021, 08:45

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

Оказался мошенником застрявший под Новосибирском пенсионер из Магадана

4 июля 2021, 08:45
Таким способом он гастролирует уже более 10 лет.

Пенсионер из Магадана, путешествующий с собаками, оказался мошенником. Он застрял под Новосибирском и ему необходима была помощь. Выяснилось, что подобным образом 70-летний Анатолий путешествует с 2009 года.

Ранее сообщалось, что пенсионер ехал почти через всю страну на грузовике. Под Новосибирском старый автомобиль заглох и пенсионер остался посреди дороги без денег. Тяжкую участь с ним разделяли семь собак и четыре котенка.

Неравнодушный местный житель проникся бедой пожилого путешественника. Он купил ему еду, 50 литров воды, тазы, канистры и дал 1100 рублей. А новосибирский блогер приобрел пенсионеру новый автомобиль.

Вскоре выяснилось, что душещипательная история - фейк. Пенсионер пропал, бросил животных на трассе. Также есть информация, что он таким способом гастролирует уже более 10 лет.

#Общество
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