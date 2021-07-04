Оказался мошенником застрявший под Новосибирском пенсионер из Магадана

Posted 4 июля 2021, 08:45
Published 4 июля 2021, 08:45
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
Пенсионер из Магадана, путешествующий с собаками, оказался мошенником. Он застрял под Новосибирском и ему необходима была помощь. Выяснилось, что подобным образом 70-летний Анатолий путешествует с 2009 года.
Ранее сообщалось, что пенсионер ехал почти через всю страну на грузовике. Под Новосибирском старый автомобиль заглох и пенсионер остался посреди дороги без денег. Тяжкую участь с ним разделяли семь собак и четыре котенка.
Неравнодушный местный житель проникся бедой пожилого путешественника. Он купил ему еду, 50 литров воды, тазы, канистры и дал 1100 рублей. А новосибирский блогер приобрел пенсионеру новый автомобиль.
Вскоре выяснилось, что душещипательная история - фейк. Пенсионер пропал, бросил животных на трассе. Также есть информация, что он таким способом гастролирует уже более 10 лет.