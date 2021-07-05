173 новосибирца заболели коронавирусом за сутки

Posted 5 июля 2021, 07:28
Published 5 июля 2021, 07:28
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
173 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировал новосибирский оперштаб в области. На утро 5 июля вирус подтвержден у 47 691 местного жителя, 42 049 из них вылечились, 2 100 умерли.
В минувшие сутки скончалось пять пациентов с Covid-19. Констатирована смерть от вируса четверых мужчина (64 года, 71 год, 73 года, 95 лет) и 68-летней женщины.
Инфекционный стационар принял на лечение уже 5 246 пациентов. У части госпитализированных коронавирус, у других диагноз пока не подтвержден. 345 пациентов находятся в реанимации, 67 – на ИВЛ.