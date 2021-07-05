atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля 2021, 07:28

Published 5 июля 2021, 07:28

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

173 новосибирца заболели коронавирусом за сутки

5 июля 2021, 07:28
ОРВИ выявили за сутки у 1 634 человек.

173 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировал новосибирский оперштаб в области. На утро 5 июля вирус подтвержден у 47 691 местного жителя, 42 049 из них вылечились, 2 100 умерли.

В минувшие сутки скончалось пять пациентов с Covid-19. Констатирована смерть от вируса четверых мужчина (64 года, 71 год, 73 года, 95 лет) и 68-летней женщины.

Инфекционный стационар принял на лечение уже 5 246 пациентов. У части госпитализированных коронавирус, у других диагноз пока не подтвержден. 345 пациентов находятся в реанимации, 67 – на ИВЛ.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика