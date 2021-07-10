Полиция Новосибирска ищет водителя Mercedes, избившего доставщика еды

Posted 10 июля 2021, 10:46
Published 10 июля 2021, 10:46
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
Водителя автомобиля Mercedes ищут после избиения доставщика «Яндекс.Еды» в Новосибирске.
По сообщению ГУ МВД по области, личность и местонахождение устанавливает полиция Ленинского района.
Напомним, водитель дорогой иномарки обвинил велосипедиста, который работает в популярном сервисе по доставке еды, в причинении ущерба его автомобилю. В гневе он избил парня, сломав ему глазницу.
Подробнее о случившемся читайте в материале Атас.инфо.