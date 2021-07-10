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Posted 10 июля 2021, 10:46

Published 10 июля 2021, 10:46

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

Полиция Новосибирска ищет водителя Mercedes, избившего доставщика еды

10 июля 2021, 10:46
Молодого человека после происшествия прооперировали.

Водителя автомобиля Mercedes ищут после избиения доставщика «Яндекс.Еды» в Новосибирске.

По сообщению ГУ МВД по области, личность и местонахождение устанавливает полиция Ленинского района.

Напомним, водитель дорогой иномарки обвинил велосипедиста, который работает в популярном сервисе по доставке еды, в причинении ущерба его автомобилю. В гневе он избил парня, сломав ему глазницу.

Подробнее о случившемся читайте в материале Атас.инфо.

#Происшествия
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