Со дна новосибирского озера Старица подняли тело погибшего 25-летнего парня

Posted 13 июля 2021, 14:27
Published 13 июля 2021, 14:27
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
Сегодня, 13 июля, со дня озера Старица в Новосибирске водолазы подняли тело утонувшего 25-летнего парня. Он пропал под водой накануне, исчезнув на глазах у отдыхающих.
Как сообщает КП-Новосибирск, на момент происшествия молодой человек находился под действием алкоголя. К его поискам водолазы приступили утром 13 июля.
В течение часа тело погибшего было найдено и передано полиции. По факту произошедшего проводится проверка.