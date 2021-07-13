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Posted 13 июля 2021, 14:27

Published 13 июля 2021, 14:27

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

Со дна новосибирского озера Старица подняли тело погибшего 25-летнего парня

13 июля 2021, 14:27
Мужчина утонул накануне на глазах у отдыхающих.

Сегодня, 13 июля, со дня озера Старица в Новосибирске водолазы подняли тело утонувшего 25-летнего парня. Он пропал под водой накануне, исчезнув на глазах у отдыхающих.

Как сообщает КП-Новосибирск, на момент происшествия молодой человек находился под действием алкоголя. К его поискам водолазы приступили утром 13 июля.

В течение часа тело погибшего было найдено и передано полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

#Происшествия
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