Мэр Бердска поговорил с сыном пациентки с коронавирусом, который угрожал поджечь себя

Как рассказал Антон Иванов «Курьер.Среда.Бердск», его мама пролежала в стационаре пять дней, в течение которых ей так и не поставили диагноз. Молодой человек в разговоре с матерью узнал, что никакой медпомощи ей не оказывают, а ее состояние ухудшается. Когда женщина стала испытывать проблемы с дыханием, медсестра отказала ей в кислородном баллоне, но посоветовала полежать на животе. Молодой человек сам купил кислородные баллоны для матери, а также написал жалобы в Минздрав, администрацию президента и в СМИ. Антон в отчаяние пригрозил медикам, что подожжет себя, если его матери не помогут.