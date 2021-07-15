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Posted 15 июля 2021, 02:06

Published 15 июля 2021, 02:06

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

Мэр Бердска поговорил с сыном пациентки с коронавирусом, который угрожал поджечь себя

15 июля 2021, 02:06
Парень добился перевода матери в реанимацию.

Мэр Бердска Евгений Шестернин взял на контроль ситуацию с пациенткой инфекционного госпиталя, которую перевели в реанимацию только после угроз ее сына поджечь себя.

Градоначальник связался с молодым человеком и пообещал дойти до минздрава Новосибирской области. Также звонили из администрации губернатора, и тоже обещали потребовать объяснений у Минздрава.

Как рассказал Антон Иванов «Курьер.Среда.Бердск», его мама пролежала в стационаре пять дней, в течение которых ей так и не поставили диагноз. Молодой человек в разговоре с матерью узнал, что никакой медпомощи ей не оказывают, а ее состояние ухудшается. Когда женщина стала испытывать проблемы с дыханием, медсестра отказала ей в кислородном баллоне, но посоветовала полежать на животе. Молодой человек сам купил кислородные баллоны для матери, а также написал жалобы в Минздрав, администрацию президента и в СМИ. Антон в отчаяние пригрозил медикам, что подожжет себя, если его матери не помогут.

После общественного резонанса женщину перевели в реанимацию, ее состояние тяжелое.

#Общество
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