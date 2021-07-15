Мэр Бердска поговорил с сыном пациентки с коронавирусом, который угрожал поджечь себя

Posted 15 июля 2021, 02:06
Published 15 июля 2021, 02:06
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
Мэр Бердска Евгений Шестернин взял на контроль ситуацию с пациенткой инфекционного госпиталя, которую перевели в реанимацию только после угроз ее сына поджечь себя.
Градоначальник связался с молодым человеком и пообещал дойти до минздрава Новосибирской области. Также звонили из администрации губернатора, и тоже обещали потребовать объяснений у Минздрава.
Как рассказал Антон Иванов «Курьер.Среда.Бердск», его мама пролежала в стационаре пять дней, в течение которых ей так и не поставили диагноз. Молодой человек в разговоре с матерью узнал, что никакой медпомощи ей не оказывают, а ее состояние ухудшается. Когда женщина стала испытывать проблемы с дыханием, медсестра отказала ей в кислородном баллоне, но посоветовала полежать на животе. Молодой человек сам купил кислородные баллоны для матери, а также написал жалобы в Минздрав, администрацию президента и в СМИ. Антон в отчаяние пригрозил медикам, что подожжет себя, если его матери не помогут.
После общественного резонанса женщину перевели в реанимацию, ее состояние тяжелое.