atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2021, 13:30

Published 19 июля 2021, 13:30

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

В Новосибирске опять заметили антипрививочника в костюме смерти

19 июля 2021, 13:30
Таким образом юрист и блогер Иван Фролов протестует против обязательной вакцинации.

В Новосибирске человек в костюме смерти снова вышел на улицы Новосибирска. С собой он носит табличку «Уколись! Я жду тебя». В прошлый раз он проводил акцию в метро. На этот раз он был замечен около пункта вакцинации в «Ленте».

Таким образом юрист и блогер Иван Фролов протестует против обязательной вакцинации. Прививки от ковида он считает обычными экспериментами на людях. Также юрист считает, что последствия вакцинации опасны для организма.

Новосибирец готовился к выражению своего протеста. Он заказал костюм смерти, который был сшит специально для него. Косу Иван Фролов сделал самостоятельно из картона.

«Люди, с которыми я разговаривал, против этой вакцинации. Это надо законным способом пресекать», — заявил юрист в интервью НГС. Также он выразил опасение тем фактом, что вакцину стали разрабатывать уже для детей и подростков.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика