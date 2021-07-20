В новосибирском ТРЦ «Эдем» выстроилась длинная очередь на вакцинацию от коронавируса

Сегодня, 20 июля, в новосибирском ТРЦ «Эдем», находящемся в Академгородке, образовалась большая очередь из желающих сделать себе прививку от коронавируса. Как сообщает НГС, люди приходили сюда с самого утра, еще до открытия пункта вакцинации.