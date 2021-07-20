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Posted 20 июля 2021, 07:59

Published 20 июля 2021, 07:59

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

В новосибирском ТРЦ «Эдем» выстроилась длинная очередь на вакцинацию от коронавируса

20 июля 2021, 07:59
Люди ждали укола с самого утра.

Сегодня, 20 июля, в новосибирском ТРЦ «Эдем», находящемся в Академгородке, образовалась большая очередь из желающих сделать себе прививку от коронавируса. Как сообщает НГС, люди приходили сюда с самого утра, еще до открытия пункта вакцинации.

В «Эдеме» начинают делать прививки с 11:00. Многие, вероятно, хотели сделать это первыми, чтобы затем отправиться на работу или по делам. Значительная часто собравшихся пришла уже за вторым компонентом препарата.

Журналисты сняли очередь на видео. В ролике заметно несколько десятков человек вскоре после открытия пункта вакцинации.

#Происшествия
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