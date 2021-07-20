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Posted 20 июля 2021, 06:38

Published 20 июля 2021, 06:38

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

В Новосибирской области коронавирусом заболели 190 человек за сутки

20 июля 2021, 06:38
На утро 20 июля в регионе зарегистрировано 50 468 случаев covid-19.

В Новосибирской области коронавирусом заболели 190 человек за сутки. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в регионе зарегистрировано 50 468 случаев covid-19, в том числе у 3 584 детей. Из этого числа 43 565 пациентов уже выздоровели, то есть за сутки их стало на 108 больше.

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 38 лет, 48 лет, 57 лет, 72 года, 74 года и женщины в возрасте 71 год, 74 года, 76 лет, 78 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 2 229 человек.

С диагнозом COVID-19 или с подозрением на него госпитализированы 5 882 человека, в том числе 74 ребенка. В отделениях реанимации находится 413 человек. На аппаратах ИВЛ – 55 пациентов.

#Общество
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