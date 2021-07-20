Posted 20 июля 2021, 06:38
Published 20 июля 2021, 06:38
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
В Новосибирской области коронавирусом заболели 190 человек за сутки. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в регионе зарегистрировано 50 468 случаев covid-19, в том числе у 3 584 детей. Из этого числа 43 565 пациентов уже выздоровели, то есть за сутки их стало на 108 больше.
Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 38 лет, 48 лет, 57 лет, 72 года, 74 года и женщины в возрасте 71 год, 74 года, 76 лет, 78 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 2 229 человек.
С диагнозом COVID-19 или с подозрением на него госпитализированы 5 882 человека, в том числе 74 ребенка. В отделениях реанимации находится 413 человек. На аппаратах ИВЛ – 55 пациентов.