В Новосибирской области коронавирусом заболели 190 человек за сутки. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в регионе зарегистрировано 50 468 случаев covid-19, в том числе у 3 584 детей. Из этого числа 43 565 пациентов уже выздоровели, то есть за сутки их стало на 108 больше.