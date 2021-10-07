В России провалился закон о предустановке отечественного ПО на смартфоны

Новый федеральный закон, обязывающий производителей смартфонов предустанавливать на все продаваемые устройства отечественные приложения, с треском провалился. Результаты показали низкую его эффективность. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков Telecom Daily.

В частности, предустановка разработанных в России приложений не увеличила аудиторию этих программ. Аналитики опросили 1800 покупателей смартфонов Apple и Samsung. Также они проанализировали статистику официальных скачиваний.

Как показал опрос, большинство российских пользователей айфонов просто не заметили новшеств. Число скачиваний отечественных приложений увеличилось лишь на 1%. Оценить эффективность нового закона на платформе Android и вовсе представляется задачей невыполнимой.

напомним, по новому закону определен список программ, которые обязательно должны быть в смартфонах россиян. Это приложения, разработанные Mail.Ru Group, Яндексом, Лабораторией Касперского, также обязаны быть предустановлены портал Госуслуг и платежная система "МИР". С 1 июля за нарушение требования о предустановке программ положен штраф до 200 000 рублей.

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