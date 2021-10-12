В Новосибирской области гинеколог получила срок за платные аборты

Posted 12 октября 2021,, 05:29
Published 12 октября 2021,, 05:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Новосибирской области 46-летняя акушер-гинеколог получила условный срок за проведение абортов за деньги.
Установлено, что к врачу Каргатской ЦРБ летом 2018 года обратились беременные женщины с просьбой сделать аборт. Несмотря на то, что срок беременности был большой, гинеколог согласилась, но за деньги. С каждой она взяла по 20 и 25 тысяч рублей. В результате операции пациентки получили тяжкий вред здоровью.
Прокуратура установила, что врач-гинеколог нарушила порядок оказания медпомощи и абортов, в частности. Ей предъявлено обвинение по двум статьям: «получение взятки» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья».
Ей дали условный срок – 3 года и 3 месяца. Также обвиняемой запрещено заниматься врачебной деятельностью полтора года.