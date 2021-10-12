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Posted 12 октября 2021,, 05:29

Published 12 октября 2021,, 05:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В Новосибирской области гинеколог получила срок за платные аборты

12 октября 2021, 05:29
Она делал аборты на поздних сроках беременности.

В Новосибирской области 46-летняя акушер-гинеколог получила условный срок за проведение абортов за деньги.

Установлено, что к врачу Каргатской ЦРБ летом 2018 года обратились беременные женщины с просьбой сделать аборт. Несмотря на то, что срок беременности был большой, гинеколог согласилась, но за деньги. С каждой она взяла по 20 и 25 тысяч рублей. В результате операции пациентки получили тяжкий вред здоровью.

Прокуратура установила, что врач-гинеколог нарушила порядок оказания медпомощи и абортов, в частности. Ей предъявлено обвинение по двум статьям: «получение взятки» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья».

Ей дали условный срок – 3 года и 3 месяца. Также обвиняемой запрещено заниматься врачебной деятельностью полтора года.

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#Происшествия#Новости#Опросы
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