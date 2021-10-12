В Новосибирской области гинеколог получила срок за платные аборты

Установлено, что к врачу Каргатской ЦРБ летом 2018 года обратились беременные женщины с просьбой сделать аборт. Несмотря на то, что срок беременности был большой, гинеколог согласилась, но за деньги. С каждой она взяла по 20 и 25 тысяч рублей. В результате операции пациентки получили тяжкий вред здоровью.