В Иркутской области объявили о старте конкурса «Нация о вакцинации»

Для участия в розыгрыше призов необходимо записать видео на тему «Почему я привился от ковида и рекомендую сделать это друзьям и близким» и опубликовать его в своем аккаунте в «Инстаграме», добавив хештег #нацияовакцинации. На публикации необходимо отметить аккаунт @nation_of_vaccination, а также пять человек из списка контактов, сообщает 38rus.com.