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Posted 25 октября 2021, 17:59

Published 25 октября 2021, 17:59

Modified 16 сентября 2022, 21:28

Updated 16 сентября 2022, 21:28

В Иркутской области объявили о старте конкурса «Нация о вакцинации»

В Иркутской области объявили о старте конкурса «Нация о вакцинации»

25 октября 2021, 17:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Иркутской области начался конкурс «Нация о вакцинации». В нем могут принять участие все желающие.

Для участия в розыгрыше призов необходимо записать видео на тему «Почему я привился от ковида и рекомендую сделать это друзьям и близким» и опубликовать его в своем аккаунте в «Инстаграме», добавив хештег #нацияовакцинации. На публикации необходимо отметить аккаунт @nation_of_vaccination, а также пять человек из списка контактов, сообщает 38rus.com.

Результаты конкурса подведут 7 ноября. В качестве главного приза выбран iPhone 13, победитель определяется количеством лайков. Организаторы конкурса обращаются с призывом ставить прививку, записывать видео и принимать участие в событии всех желающих.

На сегодня хотя бы один компонент прививки от коронавируса поставили более 700 тысяч человек, что составляет около 30% процентов всех жителей области и около 37% от совершеннолетнего населения региона.

Второй компонент вакцины уже поставили более 580 тысяч жителей региона (24,5% от всего населения Иркутской области и 32,4% от численности совершеннолетних жителей).

На территории региона за время пандемии было использовано около 1,3 млн доз вакцины. Прививочные пункты работают в 54 медицинских учреждениях. Кроме того, открыты пункты вакцинации в иркутском «Сибэкспоцентре», в ТРЦ «Юбилейный», ТРЦ «ЯркоМолл», МФЦ «Мой бизнес», а также клинике «Эксперт». Часть пунктов вакцинации оборудована также в учебных заведениях: ИрГУПС, БГУ, «Профессорская клиника» ИГМУ, ИрНИТУ, ИГУ.

В пунктах вакцинации работают 124 мобильные бригады. Полный список пунктов можно посмотреть на сайте минздрава Иркутской области www.minzdrav-irkutsk.ru.

#Общество
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