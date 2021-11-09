На зимовку в Новосибирск уже прилетают разные птицы

Posted 9 ноября 2021, 03:27
Published 9 ноября 2021, 03:27
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
На зимовку в Новосибирскую область уже прилетают разные птицы. Орнитолог поделился, какие пернатые прилетели уже, а какие будут чуть позже.
По словам специалиста, в городе уже можно заметить снегирей и черных воронов. К лету данных птиц можно встретить только вдали от города. Кочующих пернатых сибиряки заметили на Затулинке и в районе Западного жилмассива.
Также на зимний период уже прилетели дрозды-рябинники. Но свиристелей пока не заметно, хоть в этом году и отмечается большой урожай рябины. Птицы могут прилететь и в январе.
Орнитолог обеспокоен, что если свиристели так и не прилетят, то к лету рябина засохнет. В 2021 году у птиц наблюдается проблема гнездования из-за пожаров в лесу. Эксперт надеется, что пернатые все-таки прилетят на зимовку в Новосибирск, пишет АиФ.