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Posted 9 ноября 2021, 03:27

Published 9 ноября 2021, 03:27

Modified 16 сентября 2022, 21:30

Updated 16 сентября 2022, 21:30

На зимовку в Новосибирск уже прилетают разные птицы

9 ноября 2021, 03:27
В 2021 году у птиц наблюдается проблема гнездования из-за пожаров в лесу.

На зимовку в Новосибирскую область уже прилетают разные птицы. Орнитолог поделился, какие пернатые прилетели уже, а какие будут чуть позже.

По словам специалиста, в городе уже можно заметить снегирей и черных воронов. К лету данных птиц можно встретить только вдали от города. Кочующих пернатых сибиряки заметили на Затулинке и в районе Западного жилмассива.

Также на зимний период уже прилетели дрозды-рябинники. Но свиристелей пока не заметно, хоть в этом году и отмечается большой урожай рябины. Птицы могут прилететь и в январе.

Орнитолог обеспокоен, что если свиристели так и не прилетят, то к лету рябина засохнет. В 2021 году у птиц наблюдается проблема гнездования из-за пожаров в лесу. Эксперт надеется, что пернатые все-таки прилетят на зимовку в Новосибирск, пишет АиФ.

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#Экология#Новости
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