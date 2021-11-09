Жители Первомайского района в Новосибирске требуют установить светофор

Posted 9 ноября 2021, 06:03
Published 9 ноября 2021, 06:03
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Жители Первомайского района требуют установить светофор на остановке. Люди жалуются на большой поток машин.
Неравнодушные жители просят установить светофор с кнопкой возле остановки. По их словам, на Бердском шоссе наблюдается большой поток машин, что может быть опасным для пешеходов. В переулке Дементьева нет ни только светофора, но и зебры.
Автомобилисты ездят на большой скорости. На этом участке уже были аварии. Там ежедневно идет большой поток людей вместе с детьми.
Местные жители уже обращались в мэрию, но получали отказ. В ГИБДД заявили, что и вовсе не видят опасности. Пешеходы уже не знают куда обращаться.