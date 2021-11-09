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Posted 9 ноября 2021, 06:03

Published 9 ноября 2021, 06:03

Modified 16 сентября 2022, 21:30

Updated 16 сентября 2022, 21:30

Жители Первомайского района в Новосибирске требуют установить светофор

9 ноября 2021, 06:03
Местные жители уже обращались в мэрию, но получали отказ.

Жители Первомайского района требуют установить светофор на остановке. Люди жалуются на большой поток машин.

Неравнодушные жители просят установить светофор с кнопкой возле остановки. По их словам, на Бердском шоссе наблюдается большой поток машин, что может быть опасным для пешеходов. В переулке Дементьева нет ни только светофора, но и зебры.

Автомобилисты ездят на большой скорости. На этом участке уже были аварии. Там ежедневно идет большой поток людей вместе с детьми.

Местные жители уже обращались в мэрию, но получали отказ. В ГИБДД заявили, что и вовсе не видят опасности. Пешеходы уже не знают куда обращаться.

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