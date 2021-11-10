Новосибирские бары с QR-кодами чиновник назвал «зонами безопасности»

Андрей Гончаров заявил, что «BlaBlaBar» работает преимущественно в ночное время, и до сих пор в эти часы был закрыт из-за запрета на деятельности с 23.00 до 6.00. Но теперь он может работать круглосуточно, потому что ввели систему QR-кодов, которая, по мнению министра, считается наиболее приемлемой. Чиновник добавил, что такие принимающие посетителей через систему QR-кодов заведения становятся «зонами безопасности».