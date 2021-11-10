Новосибирские бары с QR-кодами чиновник назвал «зонами безопасности»

Posted 10 ноября 2021, 15:11
Published 10 ноября 2021, 15:11
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Сегодня, 10 ноября, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров проверил, как работает система QR-кодов на входе в заведения общепита. С этой целью он приехал в «BlaBlaBar». Как рассказали редакции Atas.info в правительстве региона, подчиненные министра постоянно выезжают на предприятия сферы услуг, чтобы на месте решать вопросы по работе в условиях ограничений.
Андрей Гончаров заявил, что «BlaBlaBar» работает преимущественно в ночное время, и до сих пор в эти часы был закрыт из-за запрета на деятельности с 23.00 до 6.00. Но теперь он может работать круглосуточно, потому что ввели систему QR-кодов, которая, по мнению министра, считается наиболее приемлемой. Чиновник добавил, что такие принимающие посетителей через систему QR-кодов заведения становятся «зонами безопасности».
Директор бара Мансур Сафиуллин, со своей стороны, понимает, что в моменте придется потерять часть посетителей. Но со временем QR-коды или ПЦР должны появиться у большинства клиентов, поэтому бары смогут работать так, чтобы не потерять до 70% прибыли.