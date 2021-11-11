18-летний парень случайно сломал ребра 12-летнему ребенку в Новосибирской области

Posted 11 ноября 2021, 05:17
Published 11 ноября 2021, 05:17
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
В Новосибирской области совершеннолетний парень случайно сломал ребра ребенку. Мальчик шумно играл в подъезде.
В Коченевском районе в селе Новокремлевское произошел неприятный инцидент. 12-летний мальчик играл со своими друзьями в подъезде. На шум среагировал 18-летний парень. Он приблизился к детям и пнул одного из них в грудную клетку.
Школьнику стало плохо только на следующий день. У него начались проблемы с дыханием. Ребенка доставили в больницу и выяснили, что у него перелом ребер.
Мама подростка сообщила в полицию. Знакомые защищают 18-летнего парня. Они уверены, что его сильно спровоцировали.