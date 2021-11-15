Депутат Новосибирска Светлана Каверзина отрицает заражение COVID-19

По ее словам, за два года пандемии она ни разу не болела COVID-19. Причем прививку она поставила в декабре прошлого года и с того времени даже ОРВИ не подхватила. Соответственно, ей не пришлось сидеть на больничном. Единственная неприятность со здоровьем, которая случилась с ней, это вывих ноги. Тогда она брала день отгула.