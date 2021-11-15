Депутат Новосибирска Светлана Каверзина отрицает заражение COVID-19

Posted 15 ноября 2021, 03:26
Published 15 ноября 2021, 03:26
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина отрицает заражение коронавирусом.
Ранее в одном из местных пабликов появилось сообщение о болезни привитой Каверзиной коронавирусом.
По ее словам, за два года пандемии она ни разу не болела COVID-19. Причем прививку она поставила в декабре прошлого года и с того времени даже ОРВИ не подхватила. Соответственно, ей не пришлось сидеть на больничном. Единственная неприятность со здоровьем, которая случилась с ней, это вывих ноги. Тогда она брала день отгула.
Депутат попросила не «распускать дезинформацию».