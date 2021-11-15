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Posted 15 ноября 2021, 03:26

Published 15 ноября 2021, 03:26

Modified 16 сентября 2022, 21:30

Updated 16 сентября 2022, 21:30

Депутат Новосибирска Светлана Каверзина отрицает заражение COVID-19

15 ноября 2021, 03:26
Депутат назвала слухами информацию о ее болезни.

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина отрицает заражение коронавирусом.

Ранее в одном из местных пабликов появилось сообщение о болезни привитой Каверзиной коронавирусом.

По ее словам, за два года пандемии она ни разу не болела COVID-19. Причем прививку она поставила в декабре прошлого года и с того времени даже ОРВИ не подхватила. Соответственно, ей не пришлось сидеть на больничном. Единственная неприятность со здоровьем, которая случилась с ней, это вывих ноги. Тогда она брала день отгула.

Депутат попросила не «распускать дезинформацию».

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