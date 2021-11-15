Модель из Новосибирска считает, что участницы «Краса России» ищут спонсора

Posted 15 ноября 2021, 03:59
Published 15 ноября 2021, 03:59
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
22-летняя модель из Новосибирска Мария Вишнякова раскрыла неприятную правду о конкурсе «Краса России».
Девушка попала в финал и вот уже три недели находится в Краснодарском крае. На 17 ноября назначено итоговое событие конкурса красоты.
Сибирячка не скрывает разочарования после знакомства с участницами. Сама Мария в модельном бизнесе новичок. Она с детства занимается гимнастикой и плаванием. В беседе с КП-НСК девушка заявила, что у нее хорошее воспитание, и этот конкурс дал ей понять, что она может им гордиться. Но нравственность остальных девушек она ставит под сомнение.
По ее словам, среди моделей мало образованных и порядочных девушек. Большинство конкурсанток приехали в Сочи за спонсором. Это огорчило сибирячку. Они считает, что конкурс открыл для нее худшее в людях.
Сама же Мария окончила Сибирский госуниверситет водного транспорта и получила специальность экономиста. По ее словам, высшее образование всегда пригодиться в жизни. Сейчас она работает не по специальности. Девушка окончила курсы визажиста и теперь совмещает эту профессию с профессией стилиста.
На конкурс она попала второй раз. Впервые это произошло в 2019 году случайно. В торговом центре к ней подошли организаторы и пригласили поучаствовать. Тогда в финал она не прошла и решила попытать счастье в этом году. Девушка рассказала, что конкурсантки живут в отеле, где снимает номер Павел Прилучный, но с актером она не общалась.