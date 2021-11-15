Модель из Новосибирска считает, что участницы «Краса России» ищут спонсора

На конкурс она попала второй раз. Впервые это произошло в 2019 году случайно. В торговом центре к ней подошли организаторы и пригласили поучаствовать. Тогда в финал она не прошла и решила попытать счастье в этом году. Девушка рассказала, что конкурсантки живут в отеле, где снимает номер Павел Прилучный, но с актером она не общалась.