atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября 2021, 03:59

Published 15 ноября 2021, 03:59

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Модель из Новосибирска считает, что участницы «Краса России» ищут спонсора

15 ноября 2021, 03:59
Девушка рассказала об истинных целях конкурсанток.

22-летняя модель из Новосибирска Мария Вишнякова раскрыла неприятную правду о конкурсе «Краса России».

Девушка попала в финал и вот уже три недели находится в Краснодарском крае. На 17 ноября назначено итоговое событие конкурса красоты.

Сибирячка не скрывает разочарования после знакомства с участницами. Сама Мария в модельном бизнесе новичок. Она с детства занимается гимнастикой и плаванием. В беседе с КП-НСК девушка заявила, что у нее хорошее воспитание, и этот конкурс дал ей понять, что она может им гордиться. Но нравственность остальных девушек она ставит под сомнение.

По ее словам, среди моделей мало образованных и порядочных девушек. Большинство конкурсанток приехали в Сочи за спонсором. Это огорчило сибирячку. Они считает, что конкурс открыл для нее худшее в людях.

Сама же Мария окончила Сибирский госуниверситет водного транспорта и получила специальность экономиста. По ее словам, высшее образование всегда пригодиться в жизни. Сейчас она работает не по специальности. Девушка окончила курсы визажиста и теперь совмещает эту профессию с профессией стилиста.

На конкурс она попала второй раз. Впервые это произошло в 2019 году случайно. В торговом центре к ней подошли организаторы и пригласили поучаствовать. Тогда в финал она не прошла и решила попытать счастье в этом году. Девушка рассказала, что конкурсантки живут в отеле, где снимает номер Павел Прилучный, но с актером она не общалась.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика