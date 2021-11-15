В семи районах Новосибирской области построят мусорные полигоны

Posted 15 ноября 2021, 08:42
Published 15 ноября 2021, 08:42
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Мусорная проблема в Новосибирской области продолжает волновать население. Накануне стало известно, что власти определились с территориями, где появятся мусорные полигоны в течение ближайших трех лет.
Как удалось узнать ТАСС у и.о. министра ЖКХ Елены Макавчик, до 2026 года новые мусорные площадки построят в семи муниципальных образованиях. Объем отходов, поступающих на хранение в год, будет разный – от 5 до 60 тыс. тонн.
Чиновница заявила, что возведение такого типа объектов будет вестись в соответствии принятыми требованиями и нормами. Что же касается территорий, то мусорные полигоны появятся в Каргатском, Болотинском, Тогучинском, Куйбышевском, Кыштовском и Искитимском районах.