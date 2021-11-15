В семи районах Новосибирской области построят мусорные полигоны

Как удалось узнать ТАСС у и.о. министра ЖКХ Елены Макавчик, до 2026 года новые мусорные площадки построят в семи муниципальных образованиях. Объем отходов, поступающих на хранение в год, будет разный – от 5 до 60 тыс. тонн.