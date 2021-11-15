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Posted 15 ноября 2021, 08:42

Published 15 ноября 2021, 08:42

Modified 16 сентября 2022, 21:30

Updated 16 сентября 2022, 21:30

В семи районах Новосибирской области построят мусорные полигоны

15 ноября 2021, 08:42
Там будет храниться до 60 тыс. тонн отходов в год.

Мусорная проблема в Новосибирской области продолжает волновать население. Накануне стало известно, что власти определились с территориями, где появятся мусорные полигоны в течение ближайших трех лет.

Как удалось узнать ТАСС у и.о. министра ЖКХ Елены Макавчик, до 2026 года новые мусорные площадки построят в семи муниципальных образованиях. Объем отходов, поступающих на хранение в год, будет разный – от 5 до 60 тыс. тонн.

Чиновница заявила, что возведение такого типа объектов будет вестись в соответствии принятыми требованиями и нормами. Что же касается территорий, то мусорные полигоны появятся в Каргатском, Болотинском, Тогучинском, Куйбышевском, Кыштовском и Искитимском районах.

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