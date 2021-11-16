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Posted 16 ноября 2021, 06:22

Published 16 ноября 2021, 06:22

Modified 16 сентября 2022, 21:30

Updated 16 сентября 2022, 21:30

К трем долгостроям в Закаменском районе Новосибирска проложили теплосети

16 ноября 2021, 06:22
Тепло будет идти от ТЭЦ-5.

В Новосибирске к трем долгостроям завершили подключение к теплоснабжению. Речь идет о новостройках на Закаменском жилмассиве.

К домам №11, №12, №13 компания «Трассервис» проложила более 400 метров сетей. Тепло будет идти от ТЭЦ-5.

Когда здание подготовят к приему теплоносителя, в 2022 году почти 800 квартир получат отопление. Еще год назад ППК «Фонд» выделил деньги на завершения работ с этими долгостроями.

Трубопроводы обошлись компании в 12 миллионов рублей. Как рассказали в СГК, тепловая нагрузка в этих домах будет 3,8 Гкал/час.

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#Город
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