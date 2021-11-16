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Posted 16 ноября 2021, 02:25

Published 16 ноября 2021, 02:25

Modified 16 сентября 2022, 21:30

Updated 16 сентября 2022, 21:30

Новосибирская полиция задержала банду телефонных мошенников и их лидеров

16 ноября 2021, 02:25
Они обманывали людей через телефонные звонки и вымогали деньги.

Новосибирские полицейские задержали мошенников и лидеров банды. Они обманывали людей через телефонные звонки и вымогали деньги.

Сам рейд на задержание нескольких банд прошел 11 ноября. Злоумышленников удалось задержать в трех новосибирских офисах на улицах Оловозаводская, 6/1, Пархоменко, 29 и Немировича-Данченко, 135в.

Всего задержали почти 30 мошенников. Несколько женщин были администраторами колл-центров. Правоохранителям удалось задержать главного лидера, который был в Санкт-Петербурге. Теперь ему может грозить 10 лет колонии. Людей злоумышленники обманывали несколько месяцев.

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#Криминал
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