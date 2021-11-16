Новосибирская полиция задержала банду телефонных мошенников и их лидеров

Всего задержали почти 30 мошенников. Несколько женщин были администраторами колл-центров. Правоохранителям удалось задержать главного лидера, который был в Санкт-Петербурге. Теперь ему может грозить 10 лет колонии. Людей злоумышленники обманывали несколько месяцев.