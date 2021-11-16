Новосибирская полиция задержала банду телефонных мошенников и их лидеров

Posted 16 ноября 2021, 02:25
Published 16 ноября 2021, 02:25
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Новосибирские полицейские задержали мошенников и лидеров банды. Они обманывали людей через телефонные звонки и вымогали деньги.
Сам рейд на задержание нескольких банд прошел 11 ноября. Злоумышленников удалось задержать в трех новосибирских офисах на улицах Оловозаводская, 6/1, Пархоменко, 29 и Немировича-Данченко, 135в.
Всего задержали почти 30 мошенников. Несколько женщин были администраторами колл-центров. Правоохранителям удалось задержать главного лидера, который был в Санкт-Петербурге. Теперь ему может грозить 10 лет колонии. Людей злоумышленники обманывали несколько месяцев.