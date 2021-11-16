Под Новосибирском после массового ДТП загорелся автомобиль, в котором ехали дети

Posted 16 ноября 2021, 17:42
Published 16 ноября 2021, 17:42
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
Поздно вечером 16 ноября в Искитимском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП, после которого загорелся автомобиль с детьми. О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54.
По словам очевидцев, на автодороге Р-256, в районе станции Ложок, после столкновения с грузовиком универсал вылетел с дороги и загорелся. В этом автомобиле ехала семья с детьми в компании дедушки, который, по словам новосибирцев, погиб. Остальных людей из автомобиля успели вытащить до возгорания.
В полиции уточнили информацию о происшествии. Здесь рассказали, что в 19:45 столкнулись два грузовика и BMW, пассажир которого скончался. В больницу попали водители одного из грузовиков и легкового автомобиля, а также 3 пассажира BMW - женщина 1994 года рождения и двое детей 2021 и 2008 годов рождения.