Под Новосибирском после массового ДТП загорелся автомобиль, в котором ехали дети

В полиции уточнили информацию о происшествии. Здесь рассказали, что в 19:45 столкнулись два грузовика и BMW, пассажир которого скончался. В больницу попали водители одного из грузовиков и легкового автомобиля, а также 3 пассажира BMW - женщина 1994 года рождения и двое детей 2021 и 2008 годов рождения.