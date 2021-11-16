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Posted 16 ноября 2021, 01:12

Published 16 ноября 2021, 01:12

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

В Новосибирске «Лента» начала открывать мини-маркеты

16 ноября 2021, 01:12
Магазины нового формата открылись в новых районах.

Торговая сеть «Лента» реализовала проект по созданию мини-маркетов в удаленных районах Новосибирска.

«Мини Лента» появилась в Оби, Краснообске, Пашино, Озерном и трех улицах Новосибирска. Это объекты с небольшой площадью. Так, на Титова открылся мини-маркет, который занимает в торговом павильоне всего 200 кв.метров. Навигация зале несложная, как у «Пятерочки» и «Марии-Ра». Здесь есть мини-пекарни с круассанами и другой выпечкой, зона с фруктами. Магазин оснащен кассами самообслуживания.

Цены в «Мини Ленте» немного выше, чем в «Ленте» обычного формата, но опять же все зависит от месторасположения. К примеру, масло в мини-маркете можно купить на 5 рублей дороже, а яйца – на 7 рублей. Дороже здесь и тушка курицы, и свиной окорок, и даже пачка кофе. А вот на пельменях и сыре «Мини Лента» позволяет сэкономить.

Таким образом, выйдя на рынок с мини-маркетами, «Лента» готова конкурировать с такими сетями, как «Мария-Ра», «Пятерочка».

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#Бизнес#Новости
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