В Новосибирске «Лента» начала открывать мини-маркеты

Цены в «Мини Ленте» немного выше, чем в «Ленте» обычного формата, но опять же все зависит от месторасположения. К примеру, масло в мини-маркете можно купить на 5 рублей дороже, а яйца – на 7 рублей. Дороже здесь и тушка курицы, и свиной окорок, и даже пачка кофе. А вот на пельменях и сыре «Мини Лента» позволяет сэкономить.