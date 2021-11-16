В новосибирской школе, где порезал себя ученик, организовали проверку

Posted 16 ноября 2021, 04:13
Published 16 ноября 2021, 04:13
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
После инцидента в школе, где ученик порезал себя ножом, делом заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних. Происшествие случилось в новосибирской школе №102.
Ученик 6 класса порезался ножом и бродил по коридорам. Его руку обработал вахтер.
После публикации в новостях, делом заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних. В учебном заведении организована проверка качества воспитательных и образовательных процессов.
Ведомством будут установлены причины произошедшего. Сама школа организовала взаимодействие с родителями и учениками. Контролирует ситуацию комиссия.