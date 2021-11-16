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Posted 16 ноября 2021, 04:13

Published 16 ноября 2021, 04:13

Modified 16 сентября 2022, 21:30

Updated 16 сентября 2022, 21:30

В новосибирской школе, где порезал себя ученик, организовали проверку

16 ноября 2021, 04:13
Контролирует ситуацию комиссия КДНиЗП.

После инцидента в школе, где ученик порезал себя ножом, делом заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних. Происшествие случилось в новосибирской школе №102.

Ученик 6 класса порезался ножом и бродил по коридорам. Его руку обработал вахтер.

После публикации в новостях, делом заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних. В учебном заведении организована проверка качества воспитательных и образовательных процессов.

Ведомством будут установлены причины произошедшего. Сама школа организовала взаимодействие с родителями и учениками. Контролирует ситуацию комиссия.

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