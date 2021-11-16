В Центральном парке Новосибирска зальют каток в 2021 году

Posted 16 ноября 2021, 06:31
Published 16 ноября 2021, 06:31
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Мэрия решили сделать ледовую площадку в Центральном парке Новосибирска зимой 2021 года.
Как пояснила вице-мэр Анна Терешкова, в прошлом году многие горожане были огорчены тем, что катка не было в парке. Но на то была причина – музыкальный фонтан. В этом году решили установить на конструкцию защиту.
Отметим, что в театральном сквере начали подготовку катка фаллической формы в театральном сквере у НОВАТа.