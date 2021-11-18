Станция метро «Спортивная» в Новосибирске готова на 65 процентов

На строящейся станции пути находятся посередине, а платформы - по краям. Между платформами и рельсами появятся автоматические раздвижные двери. Тем самым проектировщики хотят исключить вероятность падения людей на рельсы. Одновременно это поможет сохранять тепло на платформах в холодное время года. Как отметил мэр Анатолий Локоть, такая система используется в метро Санкт-Петербурга.