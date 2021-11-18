Posted 18 ноября 2021, 18:01
Published 18 ноября 2021, 18:01
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Станция метро «Спортивная» в Новосибирске готова на 65 процентов. Об этом в четверг, 18 ноября, редакции Atas.info сообщили в мэрии. Чиновники заявляют, что строительные работы идут по графику, и вскоре начнется внутренняя отделка помещений.
На строящейся станции пути находятся посередине, а платформы - по краям. Между платформами и рельсами появятся автоматические раздвижные двери. Тем самым проектировщики хотят исключить вероятность падения людей на рельсы. Одновременно это поможет сохранять тепло на платформах в холодное время года. Как отметил мэр Анатолий Локоть, такая система используется в метро Санкт-Петербурга.
Сдать станцию намерены в сентябре следующего года. Локоть не сомневается, что все пройдет по намеченному графику.