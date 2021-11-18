В Новосибирске на улице Кропоткина люди боятся умереть от рака из-за сотовой вышки

Posted 18 ноября 2021, 04:51
Published 18 ноября 2021, 04:51
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Жители Новосибирска пожаловались на возведение сотовой вышки. Они считают, что могут заболеть раком из-за большого облучения.
Проживающие на улице Кропоткина сибиряки возмущаются, что рядом с их домами возводится вышка. Ее строят на улице Войкова №124. Еще в октябре жители домов №132, №134, №136 возмутились проводящимися работами.
Ранее застройщики выкупили на этой территории участки и возвели станцию технического обслуживания. После многочисленных обращений в прокуратуру, вышло предписание, что постройки необходимо снести, однако сделано это не было.
Активистам удалось найти документацию, которая подтверждает, что строительство нарушает нормы СанПиН. Теперь местные жители опасаются, что их затронет излучение. Люди уверены, что могут получить рак мозга и другие болезни, опасные для жизни. Теперь активисты отправили жалобу от коллектива в прокуратуру.
Самой вышкой владеет компания «МТС». В организации убеждают, что излучение там небольшое. Оно не достигает превышения параметров микроволновки, пишет Прецедент.