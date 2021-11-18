В Новосибирске на улице Кропоткина люди боятся умереть от рака из-за сотовой вышки

Активистам удалось найти документацию, которая подтверждает, что строительство нарушает нормы СанПиН. Теперь местные жители опасаются, что их затронет излучение. Люди уверены, что могут получить рак мозга и другие болезни, опасные для жизни. Теперь активисты отправили жалобу от коллектива в прокуратуру.