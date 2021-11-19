Анатолий Локоть заявил, что в Новосибирск из федерального бюджета направят 30 млрд

По словам начальника, проект муниципального бюджета на следующий год уже рассматривается. Запланированные расходы составляют 61 миллион рублей. Из областных и федеральных бюджетов для Новосибирска могут выделить 30 миллиардов рублей. На эти деньги будут развивать общенациональные программы.