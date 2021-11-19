Анатолий Локоть заявил, что в Новосибирск из федерального бюджета направят 30 млрд

Posted 19 ноября 2021, 06:43
Published 19 ноября 2021, 06:43
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Мэр Новосибирска заявил, что город из вышестоящих бюджетов получит 30 миллиардов. Об этом Анатолий Локоть рассказал на пресс-конференции 19 ноября.
По словам начальника, проект муниципального бюджета на следующий год уже рассматривается. Запланированные расходы составляют 61 миллион рублей. Из областных и федеральных бюджетов для Новосибирска могут выделить 30 миллиардов рублей. На эти деньги будут развивать общенациональные программы.
Также на социальные расходы будет потрачено примерно 40 миллиардов рублей. Это составляет более 65% всех расходов. Также больше 30 миллиардов уйдут на образовательную сферу.
На капитальные расходы планируется потратить 5,6 миллиардов. На программу по переселению из ветхого жилья направят несколько миллионов.