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Posted 19 ноября 2021, 14:26

Published 19 ноября 2021, 14:26

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

Лыжню, каток и хоккейную коробку откроют на стадионе «Чкаловец» в Новосибирске

19 ноября 2021, 14:26
Каток здесь появляется каждый год, но на этот раз схему заливки решили изменить.

В Новосибирске на стадионе «Чкаловец» этой зимой создадут лыжню, каток и хоккейную коробку. Работами в Дзержинском районе занимается МАУ «Стадион», сообщили редакции Atas.info в мэрии.

Каток и хоккейная площадка на «Чкаловеце» появляются каждый год. Первый заливали там, где находятся беговые дорожки, а второй - на месте поля для мини-футбола. На этот раз схему решили изменить. На половине футбольного поля сделают каток, а поверх беговых дорожек проложат лыжню.

Хоккейная коробка получит размеры 20 на 40 метров. На стадионе будет работать прокат коньков и лыж и теплая раздевалка.

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