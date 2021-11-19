Лыжню, каток и хоккейную коробку откроют на стадионе «Чкаловец» в Новосибирске

Posted 19 ноября 2021, 14:26
Published 19 ноября 2021, 14:26
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
В Новосибирске на стадионе «Чкаловец» этой зимой создадут лыжню, каток и хоккейную коробку. Работами в Дзержинском районе занимается МАУ «Стадион», сообщили редакции Atas.info в мэрии.
Каток и хоккейная площадка на «Чкаловеце» появляются каждый год. Первый заливали там, где находятся беговые дорожки, а второй - на месте поля для мини-футбола. На этот раз схему решили изменить. На половине футбольного поля сделают каток, а поверх беговых дорожек проложат лыжню.
Хоккейная коробка получит размеры 20 на 40 метров. На стадионе будет работать прокат коньков и лыж и теплая раздевалка.