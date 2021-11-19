Лыжню, каток и хоккейную коробку откроют на стадионе «Чкаловец» в Новосибирске

Каток и хоккейная площадка на «Чкаловеце» появляются каждый год. Первый заливали там, где находятся беговые дорожки, а второй - на месте поля для мини-футбола. На этот раз схему решили изменить. На половине футбольного поля сделают каток, а поверх беговых дорожек проложат лыжню.