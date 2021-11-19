Мэрия Новосибирска отказалась от ларьков на Высоцкого в пользу сквера

Posted 19 ноября 2021, 06:41
Published 19 ноября 2021, 06:41
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Мэрия Новосибирска потребовала расторгнуть договор на строительство ларьков на улице Высоцкого, где планировалось возвести сквер.
Этому предшествовали митинги местного населения. Жители МЖК собрали 20 тысяч подписей за создание обещанной зеленой зоны. Получившая разрешение на застройку участка предпринимательница уже развернула там бурную деятельность. Но население обратилось за помощью к депутату Сергею Конько.
Напомним, ранее спорный участок освободили от гаражей, а населению обещали разбить там сквер. Но какого же было удивление новосибирцев, когда туда заехала техника. После скандала вокруг земли мэр Анатолий Локоть ввел мораторий на строительство. Он также напомнил главе района Колмакову и начальнику департамента потребительского рынка Витухину об их обязанностях и обещаниях.
Как сообщает депутат Конько у себя на странице в соцсети, мэрия распорядилась разорвать контракт с подрядчиком. Прокуратура же намерены проверить законность разрешения на строительство, которое было выдано предпринимательнице.