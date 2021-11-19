Мэрия Новосибирска отказалась от ларьков на Высоцкого в пользу сквера

Напомним, ранее спорный участок освободили от гаражей, а населению обещали разбить там сквер. Но какого же было удивление новосибирцев, когда туда заехала техника. После скандала вокруг земли мэр Анатолий Локоть ввел мораторий на строительство. Он также напомнил главе района Колмакову и начальнику департамента потребительского рынка Витухину об их обязанностях и обещаниях.