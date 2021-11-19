atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября 2021, 06:41

Published 19 ноября 2021, 06:41

Modified 16 сентября 2022, 21:30

Updated 16 сентября 2022, 21:30

Мэрия Новосибирска отказалась от ларьков на Высоцкого в пользу сквера

19 ноября 2021, 06:41
Прокуратура начала проверку из-за выданного ранее разрешения на строительство.

Мэрия Новосибирска потребовала расторгнуть договор на строительство ларьков на улице Высоцкого, где планировалось возвести сквер.

Этому предшествовали митинги местного населения. Жители МЖК собрали 20 тысяч подписей за создание обещанной зеленой зоны. Получившая разрешение на застройку участка предпринимательница уже развернула там бурную деятельность. Но население обратилось за помощью к депутату Сергею Конько.

Напомним, ранее спорный участок освободили от гаражей, а населению обещали разбить там сквер. Но какого же было удивление новосибирцев, когда туда заехала техника. После скандала вокруг земли мэр Анатолий Локоть ввел мораторий на строительство. Он также напомнил главе района Колмакову и начальнику департамента потребительского рынка Витухину об их обязанностях и обещаниях.

Как сообщает депутат Конько у себя на странице в соцсети, мэрия распорядилась разорвать контракт с подрядчиком. Прокуратура же намерены проверить законность разрешения на строительство, которое было выдано предпринимательнице.

Материалы по теме
В Новосибирске прокуратура проверит мэрию на законность сноса ларьковЖители Октябрьского района Новосибирска восстали против ларьков вместо паркаМэр Новосибирска объявил мораторий на установку ларьков и торговых павильонов
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика