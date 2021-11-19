Полиция Новосибирска отказала в возбуждении дела о пропаганде ЛГБТ в песне Алены Швец

В своем ответе полицейские заявили, что данная песня рассказывает о дружбе двух неустановленных лиц женского пола. При этом какое-либо повествование о половых сношениях в тексте отсутствует, как нет и призывов к однополой любви. Отказ подписан начальником отдела полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску. При этом в самой песне есть слова «...мне нельзя тебя любить, понимаю, но я не могу забыть твои руки». В клипе же на песню после этих слов героини склоняются друг к другу словно для поцелуя, которого не происходит, потому что в комнату входит предположительно мать одной из них, которая прогоняет другую.