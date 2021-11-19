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Posted 19 ноября 2021, 16:02

Published 19 ноября 2021, 16:02

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

Полиция Новосибирска отказала в возбуждении дела о пропаганде ЛГБТ в песне Алены Швец

19 ноября 2021, 16:02
В клипе на это музыкальное произведение две девочки склоняются для возможного поцелуя, но мать одной из них в этот момент входит в комнату.

Полиция Новосибирска отказала заявителям в возбуждении уголовного дела о пропаганде ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних, которую заметили сторонники признанного в России экстремистской организацией движения «Мужское государство» в песне Алены Швец «Две девочки». Об этом со ссылкой на телеграм-канал лидера экстремистского движения Владислава Позднякова сообщает НГС.

В своем ответе полицейские заявили, что данная песня рассказывает о дружбе двух неустановленных лиц женского пола. При этом какое-либо повествование о половых сношениях в тексте отсутствует, как нет и призывов к однополой любви. Отказ подписан начальником отдела полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску. При этом в самой песне есть слова «...мне нельзя тебя любить, понимаю, но я не могу забыть твои руки». В клипе же на песню после этих слов героини склоняются друг к другу словно для поцелуя, которого не происходит, потому что в комнату входит предположительно мать одной из них, которая прогоняет другую.

Сам Поздняков обратил внимание на творчество Швец прошедшим летом. Он призвал своих сторонников жаловаться на певицу в полицию из-за якобы пропаганды ЛГБТ. Также он призывал к отменам ее концертов.

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