Полиция Новосибирска отказала в возбуждении дела о пропаганде ЛГБТ в песне Алены Швец

Posted 19 ноября 2021, 16:02
Published 19 ноября 2021, 16:02
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Полиция Новосибирска отказала заявителям в возбуждении уголовного дела о пропаганде ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних, которую заметили сторонники признанного в России экстремистской организацией движения «Мужское государство» в песне Алены Швец «Две девочки». Об этом со ссылкой на телеграм-канал лидера экстремистского движения Владислава Позднякова сообщает НГС.
В своем ответе полицейские заявили, что данная песня рассказывает о дружбе двух неустановленных лиц женского пола. При этом какое-либо повествование о половых сношениях в тексте отсутствует, как нет и призывов к однополой любви. Отказ подписан начальником отдела полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску. При этом в самой песне есть слова «...мне нельзя тебя любить, понимаю, но я не могу забыть твои руки». В клипе же на песню после этих слов героини склоняются друг к другу словно для поцелуя, которого не происходит, потому что в комнату входит предположительно мать одной из них, которая прогоняет другую.
Сам Поздняков обратил внимание на творчество Швец прошедшим летом. Он призвал своих сторонников жаловаться на певицу в полицию из-за якобы пропаганды ЛГБТ. Также он призывал к отменам ее концертов.