Неизвестные устроили незаконный снегоотвал на улице Маковского в Новосибирске

Posted 20 ноября 2021, 06:17
Published 20 ноября 2021, 06:17
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
В Новосибирске неизвестные решили устроить снегоотвал на улице Маковского. Об этом местные жители рассказали в сообществе АСТ-54.
Один из мужчин заметил, как самосвал Камаз высыпает снег на обочине дороги. Он начал снимать происходящее на видео, но водитель грузовика предпочел немедленно уехать.
На кадрах заметно, что самосвал даже не опустил свой кузов. Что за фирма сваливает снег на Маковского, на данный момент неизвестно.