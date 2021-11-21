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Posted 21 ноября 2021, 03:15

Published 21 ноября 2021, 03:15

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

Девушку из Новосибирска мужчина заразил ВИЧ-инфекцией

21 ноября 2021, 03:15
Такие дела полиция расследует редко.

Девушку из Новосибирска мужчина заразил ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказал КП-Новосибирск источник в полиции.

Сибирячка познакомилась с молодым человеком в соцсетях. После нескольких свиданий у них появились любовные отношения. В итоге у пары был незащищенный половой акт.

Однажды состояние женщины ухудшилось. Она обратилась к медикам. В ходе анализов стало известно, что у сибирячки ВИЧ.

Она написала заявление в полицию Железнодорожного района. По словам сотрудники МВД, такие случаи встречаются до 5 раз в год.

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#Общество
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