Posted 21 ноября 2021, 03:15
Published 21 ноября 2021, 03:15
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Девушку из Новосибирска мужчина заразил ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказал КП-Новосибирск источник в полиции.
Сибирячка познакомилась с молодым человеком в соцсетях. После нескольких свиданий у них появились любовные отношения. В итоге у пары был незащищенный половой акт.
Однажды состояние женщины ухудшилось. Она обратилась к медикам. В ходе анализов стало известно, что у сибирячки ВИЧ.
Она написала заявление в полицию Железнодорожного района. По словам сотрудники МВД, такие случаи встречаются до 5 раз в год.