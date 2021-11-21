После введения QR-кодов в новосибирских общепитах сильно изменилась жизнь сотрудников

В общепитах везде требуется подтверждения вакцинации. Находятся и много недовольных жителей города. Сейчас обеспокоены все – потому что скоро Новый год. Бронирование на столы уже отменяют. Посещаемость в праздник значительно снизится, а это большие убытки для заведений.