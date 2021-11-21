После введения QR-кодов в новосибирских общепитах сильно изменилась жизнь сотрудников

Posted 21 ноября 2021, 03:02
Published 21 ноября 2021, 03:02
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Сотрудники кафе и ресторанов пожаловались, что у них упала выручка и посещаемость. Это связано с тем, что в Новосибирске ввели систему QR-кодов с 12 ноября.
Владельцы рассказывают, что выручка упала до 70%. Зарплаты у сотрудников тоже снизились. Например, официанты почти не получают чаевые, а это падения дохода почти в два раза.
В общепитах везде требуется подтверждения вакцинации. Находятся и много недовольных жителей города. Сейчас обеспокоены все – потому что скоро Новый год. Бронирование на столы уже отменяют. Посещаемость в праздник значительно снизится, а это большие убытки для заведений.
Многие сотрудники задумываются о смене работы. Например, сейчас процветает бизнес доставки. Потому что большинство кафе работают навынос.