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Posted 21 ноября 2021, 03:02

Published 21 ноября 2021, 03:02

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

После введения QR-кодов в новосибирских общепитах сильно изменилась жизнь сотрудников

21 ноября 2021, 03:02
Заведения несут большие убытки.

Сотрудники кафе и ресторанов пожаловались, что у них упала выручка и посещаемость. Это связано с тем, что в Новосибирске ввели систему QR-кодов с 12 ноября.

Владельцы рассказывают, что выручка упала до 70%. Зарплаты у сотрудников тоже снизились. Например, официанты почти не получают чаевые, а это падения дохода почти в два раза.

В общепитах везде требуется подтверждения вакцинации. Находятся и много недовольных жителей города. Сейчас обеспокоены все – потому что скоро Новый год. Бронирование на столы уже отменяют. Посещаемость в праздник значительно снизится, а это большие убытки для заведений.

Многие сотрудники задумываются о смене работы. Например, сейчас процветает бизнес доставки. Потому что большинство кафе работают навынос.

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#Бизнес
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