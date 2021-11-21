Путь к «умным» энергосетям

«Умные» энергосети или Smart Grid представляют собой новый подход к управлению и использованию энергии, который включает в себя использование цифровых технологий, сетевых датчиков и автоматизированных систем управления. Это позволяет точно и гибко регулировать распределение и потребление энергии, а также обеспечивает более быструю и эффективную диагностику и устранение проблем в сети.