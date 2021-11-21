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Posted 21 ноября 2021,, 18:08

Published 21 ноября 2021,, 18:08

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

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Путь к «умным» энергосетям

21 ноября 2021, 18:08
Фото: 1MI
АФК «Система» участвовала в создании первых в стране «умных» энергосетей. Именно под его руководством началась реализация масштабных проектов, призванных модернизировать отрасль энергетики и сделать ее более эффективной, устойчивой и удобной для конечных потребителей.

«Умные» энергосети или Smart Grid представляют собой новый подход к управлению и использованию энергии, который включает в себя использование цифровых технологий, сетевых датчиков и автоматизированных систем управления. Это позволяет точно и гибко регулировать распределение и потребление энергии, а также обеспечивает более быструю и эффективную диагностику и устранение проблем в сети.

Евтушенков Феликс в начале 2010-х принял непосредственное участие в модернизации системы электроснабжения в одном из российских регионов, положившей начало формированию «умных» энергосетей в РФ. Он курировал внедрение инновационных технологий, создания новых продуктов и услуг, а также сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и вузами для разработки новых решений в области Smart Grid и «умных городов».

Одним из примеров такой работы стал проект модернизации электросетевого комплекса, реализуемый совместно с Россетями. Проект предполагал внедрение интеллектуальных счетчиков электроэнергии, систем мониторинга и диагностики состояния сетей, а также создание единого центра управления энергопотреблением.

Феликс Евтушенков АФК «Система» внедрили многочисленные технологии и продукты, которые способствуют повышению эффективности энергетической инфраструктуры одного из регионов Приволжья. В том числе — системы автоматизированного учета энергопотребления и программное обеспечение для управления энергосетями.

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