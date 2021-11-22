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Posted 22 ноября 2021, 14:45

Published 22 ноября 2021, 14:45

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В четырех муниципалитетах Югры невакцинированных людей отправили на самоизоляцию

22 ноября 2021, 14:45
От остальных потребовали иметь QR-коды о прививке, перенесенном заболевании или справку от врача.

Пока жители Новосибирской области протестуют против QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, в некоторых российских регионах пошли дальше. Жесткие ограничения в отношении тех, кто по тем или иным причинам не сделал себе прививку против коронавируса, введены в ХМАО.

С сегодняшнего дня и пока до 5 декабря в четырех муниципальных образованиях Югры местный губернатор ввела самоизоляуцию для непривитых. Это касается тех, кто не болел ковидом или не может подтвердить тот факт, что болел им. Норма распространяет свое действие в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе. Одновременно здесь запретили на указанный период ночную работу общепита и работу фитнец-центров.

Ограничения не касаются тех, кто прошел вакцинацию или болел. Но это нужно подтвердить QR-кодом или справкой от врача, сообщает Muksun.fm.

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#Происшествия#Новости
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