В четырех муниципалитетах Югры невакцинированных людей отправили на самоизоляцию

С сегодняшнего дня и пока до 5 декабря в четырех муниципальных образованиях Югры местный губернатор ввела самоизоляуцию для непривитых. Это касается тех, кто не болел ковидом или не может подтвердить тот факт, что болел им. Норма распространяет свое действие в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе. Одновременно здесь запретили на указанный период ночную работу общепита и работу фитнец-центров.