В четырех муниципалитетах Югры невакцинированных людей отправили на самоизоляцию

Posted 22 ноября 2021, 14:45
Published 22 ноября 2021, 14:45
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Пока жители Новосибирской области протестуют против QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, в некоторых российских регионах пошли дальше. Жесткие ограничения в отношении тех, кто по тем или иным причинам не сделал себе прививку против коронавируса, введены в ХМАО.
С сегодняшнего дня и пока до 5 декабря в четырех муниципальных образованиях Югры местный губернатор ввела самоизоляуцию для непривитых. Это касается тех, кто не болел ковидом или не может подтвердить тот факт, что болел им. Норма распространяет свое действие в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе. Одновременно здесь запретили на указанный период ночную работу общепита и работу фитнец-центров.
Ограничения не касаются тех, кто прошел вакцинацию или болел. Но это нужно подтвердить QR-кодом или справкой от врача, сообщает Muksun.fm.