В Новосибирске построят новый храм во имя Василия Мангазейского

Posted 22 ноября 2021, 09:23
Published 22 ноября 2021, 09:23
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
В Новосибирске построят храм во имя Василия Мангазейского. Городская мэрия уже дала разрешение.
Храм будет расположен недалеко от дендропарка и зоопарка. Проект уже разработан. В здании могут одновременно находиться 49 человек.
Место стройки выбиралось уже давно – еще в 2015 году. В районе улицы Дмитрия Донского и улицы Дачной проживают много пенсионеров, что говорит об удачном расположении.
Работу по строительству планируют начать уже в апреле следующего года. Возводить храм будут год. Полную сумму на работу пока собрать не удалось, пишет НГС.