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Posted 22 ноября 2021, 09:23

Published 22 ноября 2021, 09:23

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В Новосибирске построят новый храм во имя Василия Мангазейского

22 ноября 2021, 09:23
Проект уже разработан.

В Новосибирске построят храм во имя Василия Мангазейского. Городская мэрия уже дала разрешение.

Храм будет расположен недалеко от дендропарка и зоопарка. Проект уже разработан. В здании могут одновременно находиться 49 человек.

Место стройки выбиралось уже давно – еще в 2015 году. В районе улицы Дмитрия Донского и улицы Дачной проживают много пенсионеров, что говорит об удачном расположении.

Работу по строительству планируют начать уже в апреле следующего года. Возводить храм будут год. Полную сумму на работу пока собрать не удалось, пишет НГС.

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